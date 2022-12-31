«Адмирал» уступил «Амуру» в последнем домашнем матче в 2022 году

Результат игры поразил болельщиков. Фото: ХК «Адмирал»

Сильнейшее противостояние «Адмирала» и «Амура» прошло 30 декабря во Владивостоке. Боролись за победу спортсмены на льду «Фетисов Арены» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Однако в последнем домашнем матче 2022 года удача была на стороне соперника. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала».

Открыть счет удалось «тиграм» в самом начале первого периода. Артур Гиздатуллин пронзил шайбой ворота Александра Лазушина и вывел команду вперед. Удвоили преимущество хабаровские спортсмены уже на 17-минуте игры. Атаковали ворота они несколько раз, но судьи засчитали только гол Глеба Корягина – 2:0.

Матч прошел 30 декабря во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Сократить отставание от соперника «морякам» помог нападающий Евгений Грачев. Но всего через минуту «тиры» вновь увеличили отрыв благодаря усилиям Глеба Корягина – 3:1.

Динамичная битва поражала болельщиков, но еще больше обострилась игра уже в третьем периоде. На 50-минуте матча спортсменам «Амура» удалось дважды пронзить ворота «Адмирала». Особо отличились Игорь Руденков и Глеб Корягин – 5:1.

Несмотря на сильную разницу в счете, «моряки» не отчаивались и находили в себе силы ответить «тиграм». Филигранно забросил шайбу в «яблочко» Дмитрий Саюстов, а спустя шесть минут Николай Елисеев пробился к воротам и принес приморцам еще один гол – 5:3.

Тренерский штаб «Адмирала» снял вратаря в надежде переломить ход игры, но маневр не сработал. Спортсмены «Амура» одержали победу в последнем матче 2022 года.

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