Вблизи города в Приморье вновь встретили тигра

О тигре сообщили в социальных сетях. Фото: Telegram-канал svodka25

В Партизанске на дороге со стороны Казанки жители встретили бдительного тигра. Все произошло вечером 4 января, примерно в 22:00, у въезда в город, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кадрами поделились жители в социальных сетях. Они уточнили, что, когда машина остановилась, бдительный хищник отошел от дороги метров на 10 и вновь сел, уставившись в наблюдателей.

Стоит отметить, активность полосатых в Приморье зимой 2022-2023 года чересчур высока. Тигр уже загрыз двух собак около Дуная, еще один хищник терроризировал в конце декабря жителей Шкотовского района. Вероятно, к населенным пунктам животные выходят из-за охоты на бродячих собак, как ранее комментировал «КП» директор дальневосточного филиала «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Напомним, для человека опасен любой хищник, поэтому при встрече с ним ни в коем случае нельзя выходить из автомобиля и злить зверя.

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