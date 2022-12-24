Дунайский тигр загрыз собаку в районе жилых домов в Фокино

Тигриные следы в районе гаражей. Фото: принтскрин видео.

В Приморье история с полосатым хищником, который загрыз собаку на территории у мыса Сысоева получила продолжение. Обеспокоенные жители Фокино рассказали, что от зубов тигра пострадал еще один питомец. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полосатый хищник продолжает ходить рядом с жилыми домами и пугать приморцев. В этот раз он добрался до города Фокино. На видео, которое появилось в сетях, мужчина рассказывает, что тигр загрыз собаку возле гаражей на улице Тихонова.

Кадры действительно пугают. Тигр вырвал собаку с ошейника и отправился трапезничать, оставляя за собой красные следы. Вместо питомца в районе гаражей остались только лапа и кровавое месиво. По словам приморца, лапа хищника может достигать примерно 12-13 сантиметров.

Представители администрации ЗАТО Фокино просят людей не гулять с собаками возле лесов. О случившемся уже рассказали специалистам управления по охране объектов животного мира по Приморскому краю. А жители тем временем переживают, что вскоре полосатый зверь может наброситься и на человека, и задаются вопросом, почему его еще не поймали.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с первым замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в Приморье Алексеем Суровым, чтобы узнать, почему хищник до сих пор разгуливает среди жилых домов.

– Примерно неделю назад мы отправили документы в минприроды России, но все еще не получили разрешение на отлов тигра. Его устранение – это категоричная мера, будем изымать и переселять в другое место, подальше от населенного пункта.

Напомним, что о полосатом хищнике, который загрыз собаку, стало известно 16 декабря. Заметили его возле приморского поселка Дунай. По предварительной информации, он вышел к людям из-за того, что ему не хватает пищи. Но впервые его следы заметили на дороге на мыс Сысоева 13 декабря. К жилым домам зверь подобрался примерно 19 декабря.

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