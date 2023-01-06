Такое нечасто увидишь: туристы приехали в один из городов Приморья и ахнули

Фото: masha_biryukova

В социальных сетях активно тиражируют кадры из приморского Дальнегорска: жители внезапно оказались очарованы новогодним оформлением главной площади города. Его центр освещают новогодние иллюминации и невероятная елка, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Муниципалитет в этом году, признались местные жители, действительно постарался. Зеленая красавица в центре площади украшена яркими фонарями, убранство оценили все приезжие в город туристы. Не оставили без внимания инсталляции и пользователи социальных сетей:

Фото: masha_biryukova

– Не верю, что Дальнегорск. На Москву похоже;

– Тот момент, когда лучше, чем в краевой столице;

– Поучиться бы многим такое убранство создавать... – пишут приморцы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно сравнивала елки дальневосточных городов в отдельном материале. Высота зеленой красавицы в приморской столице достигает 28 метров.

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