Главные елки городов Дальнего Востока: какая красивее и дороже

Новогодние елки украшают улицы разных уголков Дальнего Востока. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро люди окажутся в окружении близких и друзей, будут пить шампанское и загадывать самое заветное желание под бой курантов. Однако последние недели года выдаются трудными для многих, а создать новогоднее настроение способен только главный символ праздника. Журналист «Комсомольской правды» сравнил елки, которые украшают центральные площади нескольких крупных город Дальнего Востока.

ПРИМОРЬЕ: 28 МЕТРОВ

Главная елка края размещена во Владивостоке, а покупали ее еще в 2021 году. Стоимость зеленой красавицы равна почти трем миллионам, а ее высота достигает 28 метров. К монтажу искусственной ели в текущем году приступили позже, чем обычно. Специалисты начали работы 9 декабря, но завершить их обещают до 25 числа. Возможно, именно новогодний символ и снегопад, который обещают в крае в предпоследнюю неделю декабря, подарит приморцам новогоднее настроение и веру в чудо.

Елка во Владивостоке в 2021 году. Фото: Екатерина ТИХАЯ

ЧУКОТКА: 10 МЕТРОВ

Всегда интересно сравнить праздничное украшение с декором соседей. «Комсомолка» сделала это за вас! Главную ель установили в Анадыре еще 10 декабря, несмотря на то, что рабочие приступили к сбору каркаса позднее обычного на десять дней. Причиной задержки была непогода, которая обрушилась на Чукотку. В пресс-службе администрации рассказали, что высота елочки – 10 метров, а ее ширина – около пяти метров. Зеленая красавица также украшала город в 2021 году, но часть веток пришлось заменить. Причиной стали повреждения деталей конструкции во время снежных циклонов и метелей. Сотрудники пресс-службы Анадыря добавили, что стоимость ели они не помнят, но если верить прошлогодним статьям разных СМИ, то покупали символ года несколько лет назад, но цена декора до сих пор остается загадкой.

Новогодняя елка уже радует жителей Чукотки. Фото: Администрация Анадыря

КАМЧАТКА: 18 МЕТРОВ

Немного выше, чем на Чукотке, главная елка, которая украшает площадь Петропавловск-Камчатского. Ее высота – 18 метров, а ширина – около 8 метров. Обошлась администрации города она почти в два миллиона рублей. Установили и украсили зеленую красавицу заранее, поэтому ее официальное открытие прошло уже 10 декабря. На мероприятии дети водили хороводы вокруг огромной ели и участвовали в праздничной программе от Деда Мороза и Снегурочки.

Праздничное открытие зимнего городка прошло в столице Камчатки. Фото: администрация Петропавловск-Камчатского.

Напомним, «Комсомольская правда» публиковала адреса, где можно купить настоящую ель во Владивостоке.

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