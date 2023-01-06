Улицу во Владивостоке полностью перекроют до 22 февраля из-за строительных работ

Участок будет закрыт до 22 февраля. Фото: Администрация Владивостока

В столице Приморья на долгий срок ограничат движение по улице Сабанеева. Перекроют участок 10 января (в 8 часов), запрет будет действовать до 23 часов 22 февраля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что здесь будут обновлены сети холодного водоснабжения, более того, с 10 января на участке в районе дома №11 (5) по улице Адмирала Юмашева (ГСК «Автолюбитель») ограничат движение и парковку.

Объезд будет организован по Адмирала Юмашева и свободным от строительства участкам на Сабанеева.

Напомним, ранее ограничения движения во Владивостоке вызвал демонтаж бесполезного виадука рядом с ТЦ Clover House.

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