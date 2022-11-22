В центре Владивостока не будут перекрывать движение на неделю ради демонтажа виадука

Прежний срок оказался ложным. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Демонтаж балки бесполезного виадука рядом с ТЦ Clover House в центре Владивостока произведут всего за одну ночь. Следовательно, движение в районе Семеновской, 25 перекроют на это время. Прежний срок, длиной в неделю, который был указан в постановлении мэрии, оказался ложным.

Ранее «КП – Владивосток» писала, что рабочие приступят к разбору балки в декабре. В это же время предполагалось ограничить движение и парковку автомобилей со 2 декабря (с 20:00) по 8-е число того же месяца (до 6:00). По Алеутской, Корабельной набережной и Океанскому проспекту планировалось организовать объезд.

Спустя немного времени после публикации материала появилось следующее сообщение от администрации города:

– Для демонтажа балки перехода потребуется всего одна ночь. О точной дате проведения работ и введения ограничений горожане будут уведомлены дополнительно.

Напомним, демонтаж бесполезного виадука обошелся мэрии в 5 миллионов 285 тысяч рублей. Аукцион проходил с 19 по 27 октября и завершился 28-го. В результате подрядчиком выступила компания «Енисей».

Снос объекта разделен на два этапа. Сотрудникам организации предстоит убрать основную часть виадука, вынести инженерные сети и сети связи, затем, в 2023 году, восстановить элементы ТЦ, к которому прилегает конструкция, и благоустроить прилежащую территорию.

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