«Голова больше этой дырки»: для спасения животного из ЧС в Приморье позвали пожарных

Косуля застряла в заборе. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные МЧС России спасли косулю. Животное загадочным образом застряло в заборе – в социальных сетях пользователи отметили, что голова копытного больше отверстия между прутьями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из сообщения региональной пресс-службы МЧС, все случилось 5 января на территории СНТ «Дружба» в Уссурийске. Спасатели МЧС России незамедлительно направились на помощь дикому животному. Прибывшие пожарные извлеки косулю из забора и выпустили ее в лесном массиве за несколько километров от жилых домов.

Прибыли пожарные 35 пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Напомним, на территории края после обильного снегопада организовали подкормку диких животных в пострадавших от ЧС районах. Вывезено уже более 50 тонн различных кормов, как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток». В крае зафиксированы сугробы в высоту больше полутора метров.

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