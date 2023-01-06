Фото: принтскрин видео, Telegram-канал sueta_nhk

О смертельном ДТП на дороге в Приморье сообщили жители в социальных сетях. В районе Американского перевела (недалеко от Находки) джип Toyota Prado столкнулся с другим участником движения 6 января, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Определить второй пострадавший автомобиль сложно, так как он улетел в овраг из-за удара. Сам джип остался на дороге, он разбит с передней части кузова почти вдребезги. Рядом, судя по кадрам, лежат несколько накрытых тел. Как минимум два человека скончались.

– Лужи крови. Сотрудники ДПС сразу прибыли на место, – рассказали очевидцы аварии.

Обстоятельства и причины аварии еще предстоит установить правоохранительным органам. Точный ущерб пока сложно оценить. Редакция свяжется с представителями региональных УМВД и ГИБДД.

Напомним, в конце декабря водитель в Надеждинском районе влетел в снегоуборочную технику. ДТП стало трагическим.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.