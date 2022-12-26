Ужасающее смертельное ДТП с участием снегоуборочной техники произошло в Приморье

Водитель Toyota Prius не справился с управлением. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Снегопад, который прошел в Приморье 21-23 декабря, стал причиной огромного количества ДТП в крае. Несмотря на то, что дорожники и сотрудники Госавтоинспекции до сих пор работают в усиленном режиме, список аварий продолжает пополняться гонщиками. Одна из трагедий случилась накануне, 26 декабря, в Надеждинском районе на 687 километре дороги А-370 «Уссури». Водитель автомобиля Toyota Prius влетел в снегоуборочную технику. В результате этого погиб пассажир легковушки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что мужчина превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ, выполнявший работы по очистке проезжей части дороги от снега. Погиб 38-летний пассажир автомобиля, который находился на переднем сидении. Водители не пострадали.

Стаж вождения у гонщика – два года, а за 2022 год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД три раза. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла в Надеждинском районе. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

Стоит отметить, что всего за сутки в регионе зарегистрировано 56 ДТП: 3 – с пострадавшими, 53 – с материальным ущербом, 2 человека погибли, 1 травмирован, повреждено 112 транспортных средств.

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