Ужасающее смертельное ДТП с участием снегоуборочной техники произошло в Приморье

Водитель Toyota Prius не справился с управлением.
Фото: УГИБДД России по Приморскому краю
Снегопад, который прошел в Приморье 21-23 декабря, стал причиной огромного количества ДТП в крае. Несмотря на то, что дорожники и сотрудники Госавтоинспекции до сих пор работают в усиленном режиме, список аварий продолжает пополняться гонщиками. Одна из трагедий случилась накануне, 26 декабря, в Надеждинском районе на 687 километре дороги А-370 «Уссури». Водитель автомобиля Toyota Prius влетел в снегоуборочную технику. В результате этого погиб пассажир легковушки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ведомстве рассказали, что мужчина превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ, выполнявший работы по очистке проезжей части дороги от снега. Погиб 38-летний пассажир автомобиля, который находился на переднем сидении. Водители не пострадали.
Стаж вождения у гонщика – два года, а за 2022 год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД три раза. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Трагедия произошла в Надеждинском районе.
Фото: УГИБДД России по Приморскому краю
Стоит отметить, что всего за сутки в регионе зарегистрировано 56 ДТП: 3 – с пострадавшими, 53 – с материальным ущербом, 2 человека погибли, 1 травмирован, повреждено 112 транспортных средств.
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