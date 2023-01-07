Синоптики рассказали о погоде в Приморье на Рождество, 7 января

В Приморском крае сохраняется снежный покров. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В светлый праздник Рождество Христово, 7 января, в Приморье ожидаются несущественные осадки, так как на погоду в крае влияет поле повышенного атмосферного давления, а на юге региона – поле пониженного давления. Ветер умеренный, дует с северо-запада. Ночью температура воздуха до -13°C на южном побережье и до -36°C в северных районах. Днем ожидается -14…-3°C, сообщает Примгидромет.

Во Владивостоке, столице региона, утром возможен слабый снег. Дороги скользкие. Ночью на термометрах значения опустятся до -14°C, а днем до -10°C. При сильном северо-западном ветре ощущается намного холоднее, до -20 и более градусов.

В соседнем Уссурийске осадков, передают синоптики, не будет. На дорогах также гололедица. Ветер умеренный, а температура воздуха составит до -27°C ночью и -11°C днем.

В другом городе, расположенном на побережье, Находке, осадков особо не ожидается. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днем -2…-4°C. Однако стоит учитывать, что в этот субботний день ветер умеренный, а значит, ощущаться будет, холоднее.

Кстати, портал Примпогода приводит историческую справку по наблюдениям прошлых лет. В период с 1917 по 2021 годы 7 января в дальневосточной столице, как правило, было холодным. Минимальная температура воздуха в 1951 году составила −27,1°С. Максимальная температура воздуха +1,8°С отмечалась в 1975 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 17, метель – в шести, поземок — в восьми и туман — в трех случаях. Наибольшее количество осадков за сутки (семь миллиметров) выпало в 2000 году. Штормовой ветер (28 м/с) зарегистрировали в 1979 году.

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