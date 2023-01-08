Во Владивостоке дотла сгорел очередной частный дом площадью 300 квадратных метров

В результате пожар уничтожил дом полностью. Фото: принтскрин видео.

В воскресенье ночью, 8 января, в столице Приморья сгорел частный дом. Возгорание произошло на улице Старцева, пожарные узнали о происшествии в 4:13. На момент прибытия спасателей огонь охватил дом изнутри по всей площади, шел густой черный дым, сообщает «КП – Владивосток».

В результате пожар уничтожил дом полностью. Пострадала постройка площадью около 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано 12 единиц пожарной техники и 55 человек личного состава.

– Сложность тушения пожара заключалась в том, что у здания была высокая пожарная нагрузка, дом был каркасным и полностью деревянным, из-за чего огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил все здание. Кроме того, существовала угроза перехода огня на рядом стоящие строения, в том числе на жилой дом, но благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения пожара, – рассказал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Приморскому краю Эдгар Тухикян.

Напомним, что минувшей ночью 7 января в поселке Де-Фриз также загорелась двухэтажная постройка. Пламя уничтожило 300 квадратных метров жилья. Обошлось без пострадавших.

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