Перенесенная остановка «Первая Речка» во Владивостоке продолжает пустовать и завалена снегом

Сугробы и машины загородили подъезд к павильону. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Остановочный павильон «Первая Речка» в одноименном районе Владивостока продолжает пустовать с момента ввода его в эксплуатацию 21 декабря. На подъезде к постройке лежит большая куча снега, окруженная автомобилями.

В прошлом месяце «КП» писала, что место для остановки общественного транспорта перенесли на 30 метров ниже от перекрестка на пересечении проспекта Острякова и Океанского проспекта. Тогда после снегопада проходила экстренная расчистка улиц города, традиционный участок для автобусов убрали от осадков, новый – оставался завален.

Прежнее место для остановки. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Полмесяца спустя, 8 января, транспортные средства продолжают пополняться пассажирами на старой площадке возле ларьков, расположенных рядом с кинотеатром «Москва». В мэрии Владивостока утверждают, что водители и дорожники уведомлены об изменениях. На территории установлен новый знак, но не готова разметка. Редакция обратилась в администрацию за комментарием.

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