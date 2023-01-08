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8 января 2023 4:19

Перенесенная остановка «Первая Речка» во Владивостоке продолжает пустовать и завалена снегом

Общественный транспорт по-прежнему останавливается на старом участке, где даже нет знака
Роман КИРИЛКИН
Сугробы и машины загородили подъезд к павильону.

Сугробы и машины загородили подъезд к павильону.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Остановочный павильон «Первая Речка» в одноименном районе Владивостока продолжает пустовать с момента ввода его в эксплуатацию 21 декабря. На подъезде к постройке лежит большая куча снега, окруженная автомобилями.

В прошлом месяце «КП» писала, что место для остановки общественного транспорта перенесли на 30 метров ниже от перекрестка на пересечении проспекта Острякова и Океанского проспекта. Тогда после снегопада проходила экстренная расчистка улиц города, традиционный участок для автобусов убрали от осадков, новый – оставался завален.

Прежнее место для остановки.

Прежнее место для остановки.

Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Полмесяца спустя, 8 января, транспортные средства продолжают пополняться пассажирами на старой площадке возле ларьков, расположенных рядом с кинотеатром «Москва». В мэрии Владивостока утверждают, что водители и дорожники уведомлены об изменениях. На территории установлен новый знак, но не готова разметка. Редакция обратилась в администрацию за комментарием.

РАНЕЕ:

Во Владивостоке перенесли на новое место автобусную остановку «Первая Речка»

Несмотря на это, павильон остается запаркован автомобилями (подробнее)

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