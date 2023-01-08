С 14 января температура воздуха будет везде отрицательной. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал, что к 13 января температура воздуха на юге края может достигать положительных значений. Согласно расчетам, говорит эксперт, в регион с перестроением воздушных масс придет тепло.

– Сегодняшние расчеты подтверждают то, что тропосферная фронтальная зона, формировавшаяся на протяжении почти полумесяца над территорией Якутии достигла стадии своего максимального развития и в ближайшее время начнет движение к югу, к Желтому морю, перестраивая потоки воздушных масс с западного на юго-западное направление. В результате усиливающейся адвекции тепла и прохождения теплого фронта в Приморье к 13 января потеплеет, температура воздуха в южной половине края может достигать положительных значений, – рассказал Кубай.

Значительного ухудшения погоды, отмечает эксперт, не будет. Значительные осадки пройдут южнее края. С теплым фронтом Приморье охватят небольшие осадки, а с последующим за ним холодным – небольшой и умеренный снег.

При этом уже с 14 января температура воздуха будет везде отрицательной и с середины второй декады она во Владивостоке может вплотную приблизиться к отметке -20 градусов, а на севере края к отметке -40 градусов.

– Пожалуй, вторая пятидневка второй декады января будет самой холодной с начала нынешней зимы. Таков предварительный диагноз и прогноз. Окончательные точки по поводу развития событий 13 – 14 января расставит консилиум синоптиков в первый рабочий день, – отметил специалист.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что в последний день праздников, 8 января, в регионе местами может пойти снег. В целом температура воздуха днем колеблется от -14…-1°C.

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