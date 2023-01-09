Во Владивостоке первый рабочий день 2023 года начался с пробок

В онлайн-картах некоторые улицы города окрашены в красный. Фото: Игорь НОВИКОВ

Первый рабочий день после январских праздников начался для жителей Владивостока с неприятностей – некоторые улицы города оказались скованны пробками.

Судя по данным онлайн-карт, сложная обстановка наблюдается в районе Баляева, на участке от Луговой в сторону Гайдамака, в Снеговой Пади на улице Адмирала Горшкова. Красным также окрашена дорога в центре приморской столицы – от Покровского парка по Алеутской.

С неприятностями 9 января столкнулись не только хозяева автомобилей, но и пассажиры автобусов – общественный транспорт переполнен с самого утра.

Напомним, что на дорогах Владивостока по-прежнему наблюдается снежный накат. По информации синоптиков портала «Примпогода», в городе осадки не ожидаются, а температура воздуха опустится до -5…-7°C. В крае же пройдет небольшой снег, похолодает до -12°C.

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