В Приморье перед судом предстанет мошенница, обманувшая пенсионерку на 300 тысяч рублей

Пенсионерка отдала пакет с деньгами лично в руки мошеннице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье задержали злоумышленницу, обманувшую пенсионерку на 300 тысяч рублей. 80-летняя жительница Артема в июле 2022 года написала заявление в полицию после того, как столкнулась с хитрыми мошенниками, которые воспользовались популярной схемой «Родственник попал в беду». Неизвестные позвонили женщине, мужчина представился внуком, который устроил ДТП с пострадавшими, а женский голос сотрудницей правоохранительных органов. Они объяснили, что вопрос можно решить крупной суммой – миллионом рублей.

Таких денег у пенсионерки не было, но были те самые 300 тысяч, накопленные вместе со 100-летней матерью. Перепуганная пенсионерка выполнила все условия людей по ту сторону сотового. Она положила деньги в пакет и в назначенное время вышла на улицу, где ее ждала злоумышленница.

Лжеполицейским оказалась 26-летняя жительница Амурской области. Ее задержали и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. В следственном подразделении возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигурантку заключили под стражу. Расследование окончено. Уголовное дело направили в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу. Подсудимой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Приморье пенсионерка доверилась мошенникам, продала квартиру и взяла кредит. Так, 68-летняя женщина перевела на реквизиты обманщиков 10 миллионов рублей

ПО ТЕМЕ:

Во Владивостоке несовершеннолетний обокрал два магазина за один вечер

Из зоомагазина парень унес кошелек и мобильный телефон вместо кошачьего корма (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.