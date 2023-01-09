В Приморском крае проверят охотничьи хозяйства

Охотхозяйства помогают пострадавшим животным, но не все качественно выполняют свои обязанности. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Недавно на Приморский край обрушилась стихия. Охотхозяйства помогают пострадавшим животным, но не все качественно выполняют свои обязанности. Проверить их работу поручил губернатор Олег Кожемяко 9 января. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов поделился, что к утру 9 января на 179 подкормочных площадках выложено более 92 тонн кормов. Скоро туда доставят еще 50 тонн, которые пока что хранятся на складах.

Но уже сейчас понятно, что не все охотпользователи ответственно выполняют свои обязанности. Они должны проводить плановые биотехнологические мероприятия, но оказались не готовы к подкормке животных.

– Сейчас мы всем максимально поможем – выдачей кормов, расчисткой дорог. А в перспективе охотхозяйства или научатся обеспечивать свои обязательства, или им придется привести площади арендуемых угодий к своим возможностям, – отметил Константин Степанов.

Как охотничьи хозяйства содержат свои территории, поручил проверить Олег Кожемяко. Главы муниципалитетов и профильные ведомства узнают, какая там охрана, как организована подкормка животных и созданы ли все необходимые условия для поддержания природного баланса.

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