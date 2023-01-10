От 40 до 200 тысяч рублей: после снегопада в очередной раз накажут «управляйки» Приморья

Кадры неудовлетворительней работы УК присылают читатели. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Приморское министерство жилищного и коммунального хозяйства плотно «взялось» за управляющие компании Владивостока. За время проверок с администрацией, прокуратурой и специалистами завели несколько дел об административных правонарушениях, которые могут привести к штрафам от 40 от 200 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток»

Все претензии ведомств связаны с некачественной уборкой придомовых территорий: дворов и тротуаров. В неудовлетворительном состоянии остаются некоторые трассы города, однако на расчистку брошены все силы. А вот до улочек и пешеходных зон, которые подведомственны управляющим компаниям, чаще всего дела никому нет.

ТСЖ и «управляйки» должны почистить проезды и пешеходные дорожки в 15-метровой зоне от стены дома в течение суток. Всего выдано 72 предостережения.

– Управляющие компании, если берутся за обслуживание домов, должны думать об устранении таких нестандартных ситуаций, когда выпадает большое количество снега, идут смешанные осадки. Для этого необходимо предусматривать наличие людей, инвентаря, при необходимости быстро привлечь специальную технику. Словом, делать все, чтобы жители могли безопасно ходить по городу», – подчеркнула глава министерства ЖКХ Приморья Елена Пархоменко.

Она при этом отметила, что, например, после «ледяного» дождя ряд «управляек» приобрел нужную технику и оборудование для уборки территорий.

Напомним, снегопад прошел 21-23 декабря минувшего года. Подробнее о том, как регион встретился с непогодой – в отдельном материале.

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