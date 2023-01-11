На Камчатке объявили штормовое предупреждение на 12 января

Непогода будет сохраняться примерно 12 часов. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Штормовое предупреждение объявили на Камчатке в Алеутском округе. Здесь, в акватории Тихого океана и Берингова моря, ожидаются волны высотой до девяти метров. Явление начнется в ночь со среды на четверг и сохранится до середины дня 12 января.

При этом, отмечают в ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, угрозы для городов на побережье нет. И тем не менее, опыт прошлых лет показывает – возможны чрезвычайные ситуации и угроза экологической безопасности в случае нарушений правил судовождения.

– Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности, – уточнили в главке ведомства.

ВАЖНО

Если ситуация несет угрожает вашей жизни или жизни других людей, то сразу нужно позвонить в службу спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных – «101», единый номер всех экстренных служб – «112».

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