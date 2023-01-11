«Хочешь меня забрать?»: приезжие в Приморье устроили разборки с полицейскими

Весь инцидент полицейские сняли на видео. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье во время ночной смены в селе Грушевое 18 декабря 2022 года инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, за рулем сидел пьяный мужчина восточной внешности и его родственник в таком же состоянии. Приезжим не понравился такой исход событий, завязался конфликт, в итоге словесная перепалка дошла до рукоприкладства. На нарушителей порядка завели уголовные дела.

– 35-летний Водитель и пассажир начали вести себя агрессивно, оскорбляли сотрудников правопорядка, пытались скрыться с места происшествия. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался, права не показал. При этом, во время оформления материалов 30-летний пассажир иномарки ударил одного из полицейских. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» в отношении правонарушителя была применена физическая сила и спецсредства – наручники, – рассказали в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

Весь инцидент полицейские сняли на видео, в котором отчетливо слышна ругань и видно все действия нарушителей. В какой-то момент один из мужчин агрессивно спрашивает: «Хочешь меня забрать?» и просит отойти от него не в самой вежливой форме.

В итоге на мужчину, который управлял авто в нетрезвом виде состаивли административный материал по двум статьям – 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Что касается родственника водителя, который поднял руку на полицейского, на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти при использовании им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

Уже после разрешения конфликта, один из виновников извинился перед полицейскими на камеру, пообещал, что такого больше не повторится.

Напомним, «Комсомолка» писала о похожей ситуации, которая произошла в августе 2022 года. Только тогда пострадали не сотрудники правоохранительных органов, а пенсионер. Во Владивостоке группа приезжих распивала алкоголь, во время чего между ними и пожилым мужчиной произошел конфликт – видео с инцидентом попало в социальные сети. Пенсионера избили.

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