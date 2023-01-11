Главный синоптик Приморья предупредил жителей о резком похолодании 14 января

Столбики термометров опустятся до -20°C. Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал об измененном прогнозе погоды на 13 января. По словам специалиста, обещанные циклоны обойдут край стороной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал синоптик, циклоны над Желтым морем вместе с сильными снегопадами уйдут южнее, в сторону Японии. В Приморье же ожидаются небольшие осадки, а во Владивостоке нулевые показателе температуры воздуха и высокая влажность могут сделать дороги скользкими.

В субботу, 14 января, в крае резко похолодает, также ветер усилится до штормовых значений. По информации портала Примгидромет, морозы окрепнут, минимальная температура воздуха достигнет -13…-22°C, на восточном побережье -5…-11°C.

В ночь на воскресенье, 15 января, столбики термометров опустятся на 10-13 градусов, во второй половине дня они покажут от -11°C на юге до -20°C на севере.

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