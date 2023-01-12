Аспирант главного медицинского вуза в Приморье получила полмиллиона рублей за научную разработку

Аспирант ТГМУ Алена Пушилина. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Аспирант Тихоокеанского государственного медицинского университета Алена Пушилина представила свой проект «Разработка комплексного диагностического продукта для оценки клинической значимости уропатогенных энтерококков» на Всероссийском конкурсе «УМНИК». В качестве вознаграждения от Фонда содействия инновациям девушка получила грант в 500 тысяч рублей.

Главные преимущества данного проекта – это короткий срок исследования, высокая точность и надежность молекулярно-генетических методов. Применять разработку можно в урологии, нефрологии, микробиологии, молекулярной генетики.

– Диагностическая тест-система предназначена для быстрой идентификации и определения клинической значимости Еnterococcus faecalis (энтерококк фекальный. – Прим. ред.) в образцах мочи пациентов при инфекции урогенитального тракта. Уникальность продукта состоит в комплексном подходе к решению ряда клинико-диагностических задач, – поделилась Алена.

В будущем разработку планируют внедрить в клинико-диагностические, бактериологические, научно-исследовательские лаборатории медицинских организаций, лаборатории Роспотребнадзора для микробиологического и эпидемиологического мониторинга за возбудителем.

– Преимущество от использования тест-системы приобретает пациент, так как сокращаются сроки диагностики, соответственно быстрее назначается этиотропная терапия, снижаются затраты на лечение, – прокомментировала научный руководитель проекта заведующий кафедрой микробиологии, дерматовенерологии и косметологии Тихоокеанского Медицинского доктор медицинских наук, доцент Елена Зайцева.

Вместе с Аленой в проекте участвовали и другие представители ТГМУ: ассиcтент кафедры микробиологии, дерматовенерологии и косметологии, кандидат медицинских наук Татьяна Коменкова, старший преподаватель Института фундаментальных основ и информационных технологий в медицине Оксана Переломова, студенты пятого курса специальности «Медицинская биохимия» Ангелина Матушинец и Полина Маркина.

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