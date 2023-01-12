В Приморье председатель дачного товарищества похитил около миллиона рублей на подключении канализации

Местные жители так и не дождались предоставления услуги. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела в отношении председателя дачного некоммерческого товарищества «Рассвет». В 2015 и 2018 годах он получил от членов организации немалые средства на подключение канализации к насосной станции. Местные жители так и не дождались предоставления услуги, сообщает «КП – Владивосток».

По версии следствия, в марте 2015 года прагматичный руководитель объединения рассказал участнику сообщества о том, что его участок можно подключить к канализационной насосной станции. Они заключили договор от имени товарищества и сразу согласовали сумму. Так, председатель получил 250 тысяч рублей, но в кассу организации денежные средства не внес. Следствие предположило, что он обманом похитил их и распорядился по своему усмотрению.

Аналогичным способом фигурант украл денежные средства еще у двух участников товарищества в 2015 и в 2018 годах. Они передали ему по 350 тысяч рублей каждый. Теперь предприимчивый руководитель обвиняется в трех эпизодах преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – заключили в СК.

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