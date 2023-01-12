Соцсети: в столице Приморья водитель автобуса взял в «заложники» 12-летнего ребенка

О случившемся рассказала мама девочки. Фото: telegram-канал @svodka25.

Вопиющая ситуация произошла 11 января в приморской столице. По информации местных жителей, водитель автобуса отказался выпускать маленькую девочку и увез ее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся в социальных сетях рассказала мама девочки. По ее словам, произошло все в среду примерно в 15:00. Девочка 12-ти лет не смогла оплатить проезд за поездку в автобусе №17 (гос.номер В236КТ125), по неизвестным причинам не сработал терминал.

Далее, по словам женщины, недовольный ситуацией водитель закрыл двери автобуса и поехал дальше. Бедняга позвонила своей маме и рассказала о случившемся. Услышав, что за ребенком скоро приедут, мужчина (видимо, испугавшись ответственности) выпустил девочку на остановке «Стройматериалы».

– Закончив маршрут, автобус вернулся на эту остановку, подъехав за ребенком, я попробовала оплатить своей картой – так же отказ, карта в стоп-листе. Данная карта ни разу с момента выпуска не использовалась в общественном транспорте, – добавила жительница Приморья.

В социальных сетях люди задаются вопросом, куда водитель собирался увезти ребенка, до какого места. Как удалось выяснить «Комсомолке», полиция проводит проверку.

Напомним, в первой половине 2021 года Государственная Дума России приняла важный закон – согласно поправкам к статье 11.33 КоАП детей и подростков до 16 лет запрошено выгонять из общественного транспорта, если у ребенка не прошла оплата. Штрафы – 5 тысяч рублей с физического лица (водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролер) – начали действовать с 1 мая 2021-го. К чему же это может привести? Однако отметим – выгонять нельзя, но и брать в «заложники», как бы, тоже.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В пресс-службе администрации прокомментировали ситуацию. По информации руководителя ООО «Самокат», водитель не удерживал девочку. Она пыталась оплатить проезд три раза, но, когда ничего не вышло, ушла в салон. Мужчина же не знал, на какой остановке она выходит.

Как рассказали в управлении транспорта, руководителям автотранспортных предприятий настоятельно рекомендовано провести инструктажи с водителями о правилах перевозки пассажиров. Они проинструктированы о бесплатном проезде несовершеннолетних в случае проблем с картами оплаты.

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