Погода в Приморье ухудшится 13 января

Ночью осадков не будет, а вот днем пройдет дождь со снегом. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В пятницу 13 января в Приморье ожидается ухудшение погоды. Подробнее об этом рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» главный редактор «Примпогоды» Марина Парфенова.

В ночь на 13 число атмосферное давление в крае упадет. Осадков не будет, а температура воздуха упадет до -6…-13°С. Утром к западным районам подойдут фронтальные разделы циклоны из Хабаровска. В течение всего дня они будут смещаться над Приморьем, так что жителям стоит ждать осадков в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура составит +1…+7°С.

Во второй половине дня фронт переместится на восток, и осадки прекратятся. По словам Марины Парфеновой, вместо этого вторгнется гребень антициклона, из-за чего сильно похолодает. Во многих районах задует сильный ветер.

Во Владивостоке также в пятницу изменится погода. Ночью осадков не будет, а вот днем пройдет снег с дождем. Вечером также усилится северо-западный ветер.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.