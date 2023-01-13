Золотой мост во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

В пятницу, 13 декабря, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду на ближайшие сутки. В крае облачно, ожидаются небольшие осадки, местами гололедные явления и гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись к вечеру, а вот температура воздуха плюсовая – до шести градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице облачно. Осадки здесь ожидаются только после обеда – небольшой дождь со снегом. Юго-восточный умеренный ветер со второй половины дня сменит направление на северо-запад и усилится. Температура воздуха +1...+3°C.

В соседнем Уссурийске тоже облачно и небольшие осадки во второй половине дня. Ветер здесь слабый до умеренного, а температура не намного, но выше – 3-5 градусов тепла.

В Находке в утренние часы морозно – до 3 градусов со знаком минус. Днем воздух прогреется до пяти градусов тепла. Слабые осадки ожидаются к вечеру – дождь со снегом. На дорогах гололедица, ветер слабый до умеренного.

Кстати, согласно ряду многолетних наблюдений метеорологов, обычно погода во Владивостоке 13 января была холодной. Минимальная температура воздуха отмечалась в 1922 году составила −29,9°С, максимальная, в +1,5°С, зафиксирована в 1964 году.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.