Новая мера поддержки многодетных семей появится в Приморье

Дополнительные 550 тысяч рублей направят многодетным семьям Приморья на выплату ипотеки. Фото: Даниил ОПАРИН

Многодетные семьи Приморья получат новую меру поддержки. Об этом сообщили в краевом правительстве. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В пресс-службе ведомства уточнили, что многодетным семьям направят дополнительные 550 тысяч – на выплату ипотеки. По итогам общая сумма государственной поддержки составит один миллион рублей. Об этом в четверг заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Такое предложение озвучил вице-премьер региона – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин согласовал. И теперь тем семьям, где в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года родится третий или последующий ребенок, положена выплата.

По словам главы Приморья, край выбран пилотным субъектом РФ, где ввели подобную меру поддержки. Планируется, что такое нововведение повысит демографию и снимет кредитную нагрузку с многодетных семей.

– Уже разработан соответствующий проект краевого закона, на ближайшей сессии Законодательного Собрания его нужно представить депутатам, предусмотреть необходимые средства в бюджете.

Напомним, что до этого семьи с тремя и более детьми получали выплаты в размере 450 тысяч рублей.

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