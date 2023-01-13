Студенты из Приморья сделали для бойцов СВО мобильные печки

Работу выполняли студенты-сварщики выпускного курса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студенты-сварщики изготовили мобильные печки для бойцов СВО. Об этом сообщает правительство Приморского края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Печки-буржуйки изготовили в Региональном техническом колледже во Владивостоке. Трудились над их созданием выпускники учебного заведения и мастера производственного обучения при поддержке одного из судоремонтных заводов Владивостока. Работы кипели и во время новогодних каникул, мастерились изделия около трех недель. В первый учебный день в колледже, 12 января, печи уже были готовы для отправки в зону СВО.

– Они предназначены для мобилизованных из Приморского края и позволят нашим бойцам обогреться и приготовить пищу в суровых военных условиях, – уточнили в учебном заведении.

Мобильные печки для бойцов СВО. Фото: Региональный технический колледж.

Известно, что всего студенты и мастера сделали пять переносных печей для обогрева мобильных полевых помещений. Каждая из них весит около 40 килограммов. В ближайшее время все готовые изделия передадут в зону проведения специальной военной операции.

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