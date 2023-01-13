В Приморье из-за резкого похолодания объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра достигнут 30 метров в секунду. Фото: Министерство ГОЧС Приморского края

В пресс-службе министерства ГОЧС по Приморью объявили о штормовом предупреждении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в субботу, 14 января, на побережье края ожидаются резкое похолодание и усиление северного и северо-западного ветра, порывы которого достигнут 20-25 метров в секунду, а на мысах – 30 метров в секунду.

Также специалисты предупреждают об опасном явлении в ночь на 14 января – в северо-западной части Японского моря ожидается обледенение судов, сохранится оно в течение двух суток.

Напомним, по информации главного синоптика Приморья Бориса Кубая, 14 января морозы окрепнут и столбики термометров покажут до -13…-22°C, на восточном побережье похолодает до -5…-11°C. 15 января температура воздуха достигнет от -11°C на юге до -20°C на севере.

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