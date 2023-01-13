Самосвал врезался в опору моста, завалился на бок и перекрыл выезд в сторону Шаморы во Владивостоке

Самосвал заблокировал движение на выезд из Владивостока. Фото: dps_kontrol125rus.

Утро пятницы, 13 января, началось с достаточно серьезной аварии. В районе улицы Фадеева во Владивостоке по не уточненным пока причинам перевернулся самосвал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К слову, о других участниках аварии не сообщается. На кадрах видно, что габаритный автомобиль завалился на бок, водителя поблизости нет. О состоянии здоровья рулевого информация пока тоже отсутствует.

Последствия ДТП. Фото: @svodka_25.

По предварительной информации, возвращаясь в город, водитель врезался в путепровод, по которому проходит трасса Седанка – Патрокл, от удара машина перевернулась на бок, а кузов отлетел на несколько метров. Все это произошло из-за того, что шофер просто забыл опустить его после выгрузки снега.

Между тем выезд в сторону Шаморы с улицы Фадеева частично заблокирован – лежащий на трассе габаритный транспорт перегородил одну из полос движения. Сотрудников ДПС на месте аварии пока не наблюдается.

Разбираться в причинах произошедшего предстоит компетентным органам.

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