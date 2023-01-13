Приморец через соцсети узнал, что насмерть сбил 70-летнего дедушку

Среди злостных нарушителей водитель в базе данных госавтоинспекции не числится. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Приморского края благодарит СМИ и блогеров за помощь в розыске участника ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Авария произошла еще в ночь с 11 на 12 января. На 700 километре автодороги Хабаровск – Владивосток, в Надеждинском районе, под колесами автомобиля погиб пожилой мужчина. Пешеходу было 70 лет. Водитель автомобиля, который сбил пенсионера, скрылся.

Информацию об этом на официальном сайте разместили сотрудники полиции. Там же было указано и время, и место, где случилась авария. Правоохранители попросили помочь, и эта просьба никого не оставила равнодушным: в социальных сетях и СМИ историю предали огласке.

Чуть позже виновника нашли. Если быть точными, мужчина, узнав, что его ищут всем краем, решил сам сдаться полиции. 46-летний приморец, управляя авто марки Toyota Isis, двигался со стороны Уссурийска во Владивосток. По его словам, он до последнего не понимал, что сбил человека. Показалось, что наехал на животное. Именно поэтому он, видимо, останавливаться не стал.

Спустя некоторое время, когда информация о ДТП распространилась в интернете, шофер предположил, что может быть причастен к ЧП, и сразу же направился в полицию. Там, кстати, сообщили, что среди злостных нарушителей водитель в базе данных госавтоинспекции не числится.

– В настоящее время по факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийное опасную ситуацию. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством, – прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Между тем, сотрудники полиции выразили признательность редакциям региональных СМИ и представителям блогосферы за содействие, в частности, за помощь в розыске участника ДТП.

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