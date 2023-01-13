«Надо найти этих сатанистов»: в соцсетях обсуждают загадочную историю креста на въезде в Уссурийск

Вот то, что осталось от креста. Фото: mark2_che

Загадочная история уссурийского креста, который уже не в первый раз подвергается «нападению» со стороны неизвестных, обсуждается в местных социальных сетях. Накануне одна из жительниц Приморья обратилась за помощью к известному в тех краях блогеру Марку Черносливу, чтобы тот помог «найти сатанистов». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В центре внимания – трехметровый деревянный православный крест с надписью «Господи помилуй». Он появился в районе транспортной развязки Уссурийск – Владивосток – Хабаровск еще в далеком 2015 году. Тогда его возвели со всеми почестями и в присутствии представителей казачества, духовенства, а также военнослужащих. После установки символ православной веры даже освятили.

Поклонный крест установили на въезде в Уссурийск в сентябре 2015 года. Фото: Владивостокская епархия

И вот незадача: кому-то инсталляция явно не дает покоя. Такие выводы можно сделать по тому, что уже не в первый раз неизвестные пилят конструкцию. Установить личности злоумышленников пока ни разу не удавалось. Тогда неравнодушные приморцы взяли дело в свои руки и решили обратиться в социальные сети.

– Примерно три-четыре дня назад кто-то уже не в первый раз спилил крест на въезде в Уссурийск. Может у кого-то есть запись с видеорегистратора, ехали в этот момент. Надо найти этих сатанистов, – написала разгоряченная подписчика Марка Чернослива.

Между тем, согласно комментариям, единомышленников женщине, похоже, искать не стоит. Большинство автомобилистов да и вообще жителей Приморья наперебой делятся своим мнением, что крестам вдоль дороги явно не место.

– Кресты должны стоять на кладбищах, на могилах, а не вдоль дорог. Прошу прощения, но это мое мнение. Многие знакомые говорят также, – высказался один из комментаторов поста в интернете.

И еще один вопрос, который волнует пользователей социальных сетей, как же все-таки могут наказать тех самых «сатанистов», если их вдруг все же найдут? Точного ответа на этот вопрос пока нет, да и под статью УК РФ «Вандализм» содеянное, вроде, не попадает, так как крест – это и не здание, и не сооружение.

«Комсомольская правда-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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