Сотрудники ЗАГСа рассказали, какие были тренды на имена для детей в Приморье

В Приморском крае любят классические имена. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье в 2022 году зарегистрировали рождение 16285 малышей. Больше всего было мальчиков – 50,6%. В 168 семьях было большое пополнение, у них родились двойняшки. Еще в трех – тройняшки. Специалисты органов ЗАГС поделились, как было популярно называть детей в прошедшем году.

В Приморском крае любят классические имена, поэтому в пятерку лидеров для мальчиков вошли Артем, Александр, Михаил, Матвей и Максим. У девочек тоже мало изменений. Родители любят называть малышек именами София, Ева, Алиса, Мария. Однако в пятерку популярных неожиданно попало и новое имя – Варвара. 232 семьи продиктовали его в свидетельства о рождении.

А как реже всего называли детей? Самыми редкими именами для мальчиков стали Авдей, Булат, Виссарион, Гамлет, Дорофей, Иоанн, Кузьма, Мир, Никифор, Ярополк. Для девочек – Александрина, Евдокия, Зинаида, Ива, Констанция, Лира, Матрена, Радослава, Северина и Юнона.

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