МВД просит помочь опознать мужчину, погибшего в Артеме

Мужчина переходил железнодорожные пути по переходу на запрещающий сигнал. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

В Артеме 7 января в 16:40 неизвестный мужчина попал под грузовой поезд. Теперь МВД России по транспорту просит жителей помочь опознать погибшего.

Все произошло на 12 километре станции Артем. Мужчина переходил железнодорожные пути по переходу на запрещающий сигнал, когда совсем рядом был поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но наезд предотвратить не получилось. Неизвестный скончался, сейчас его личность пытаются установить.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы черные, стрижка короткая, имеет лобные залысины, а также черная борода и усы.

Был одет в черный пуховик, разноцветный свитер, черные джинсы, кожаные ботинки на замке и шнуровке, черную кепку-восьмиклинку с искусственным мехом.

Кто знает личность мужчины и информацию о нем, просят позвонить по номерам:

8 (423) 235-05-02, 102 или 112 – полиция

8 (914) 721-22-32 - волонтеры

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