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НовостиВладивосток14 января 2023 1:30

Дорожная драка в лучших традициях боев без правил во Владивостоке попала на видео

Конфликт произошел на одном из сложных участков города, образовалась пробка
Роман КИРИЛКИН
Это был однозначно не дружеский поединок.

Это был однозначно не дружеский поединок.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке на улице Аллилуева схлестнулись в драке несколько человек в пятницу, 13 января. Дорожные разборки произошли ближе к вечеру прямо посреди трассы, ведущей на Народный проспект и Жигура.

Ролик с конфликтом опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus. На нем трое мужчин в конце перекрестка наносят друг другу удары в основном – по лицу. Сцепились агрессоры прямо между автомобилями, которые ожидают проезда. Вероятно, их машины перекрыли проезд для остальных участников движения, из-за чего образовалась пробка.

Любопытно, что ближе к концу видео водители других авто, осознав затянутость ситуации, начинают объезжать участок с конфликтующими. В этот момент в кадр попал еще один потенциальный участник драки, который на всех парах несся к эпицентру события.

Чем закончился инцидент – остается только гадать. На самом интересном месте запись обрывается.

«Блин, где продолжение? Нифига, группа поддержки! С какой скоростью бежал-то»,

«Не хватает интеллекта и элементарной вежливости. Деградация человека налицо», – высказали свое мнение приморцы в комментариях под публикацией.

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