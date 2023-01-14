Дорожная драка в лучших традициях боев без правил во Владивостоке попала на видео

Это был однозначно не дружеский поединок. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке на улице Аллилуева схлестнулись в драке несколько человек в пятницу, 13 января. Дорожные разборки произошли ближе к вечеру прямо посреди трассы, ведущей на Народный проспект и Жигура.

Ролик с конфликтом опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus. На нем трое мужчин в конце перекрестка наносят друг другу удары в основном – по лицу. Сцепились агрессоры прямо между автомобилями, которые ожидают проезда. Вероятно, их машины перекрыли проезд для остальных участников движения, из-за чего образовалась пробка.

Любопытно, что ближе к концу видео водители других авто, осознав затянутость ситуации, начинают объезжать участок с конфликтующими. В этот момент в кадр попал еще один потенциальный участник драки, который на всех парах несся к эпицентру события.

Чем закончился инцидент – остается только гадать. На самом интересном месте запись обрывается.

«Блин, где продолжение? Нифига, группа поддержки! С какой скоростью бежал-то»,

«Не хватает интеллекта и элементарной вежливости. Деградация человека налицо», – высказали свое мнение приморцы в комментариях под публикацией.

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