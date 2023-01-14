Очки, карие глаза и Subaru Forester: во Владивостоке пытаются найти мужчину, который не вернулся домой

Фотография пропавшего. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

В столице Приморья ищут 30-летнего мужчину, который покинул дом на улице Калинина, 43, и не вернулся. Он уехал на черном автомобиле Subaru Forester 13 января, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на ПРОО «ПримПоиск».

По информации организации, рост Владимира Шатохина составляет 187 сантиметров. Он носит очки, глаза карие. По фигуре худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, черные кеды и черную шапку.

– Просим максимальный репост по Владивостоку. Если у вас есть группы автоклубов, ДПС-контроль, домовые чаты и так далее, пожалуйста, разместите там. Перед размещением спросите пожалуйста у админа разрешения разместить, чтобы вас потом не удалили из группы, – обратились в «ПримПоиске» к местным жителям.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просьба обращаться по телефону: 8 (423) 249-09-27, 227-93-60, 102 или 112 – полиция, 8 (914) 721-22-32 – волонтеры. По последнему номеру также можно написать в Telegram или WhatsApp.

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