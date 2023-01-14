На Камчатке по вине капитана рыболовного судна опрокинулась баржа, из-за чего погибли четыре человека

Капитан рыболовного судна согласился перегнать к месту промысла самоходную баржу «Тихий». Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу бывшего капитана рыболовного судна. Его признали виновным в несоблюдении правил безопасности при эксплуатации морского судна и осудили на 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении, сообщает «КП – Владивосток».

По данным суда, в июне 2020 года капитан рыболовного судна согласился перегнать к месту промысла самоходную баржу «Тихий» с тремя пассажирами на борту в акватории Авачинского залива. Он не убедился в устойчивости буксируемого судна и не удостоверился в его техническом состоянии. Также не была известна годность баржи, укомплектованность спасательными средствами и нахождение на борту людей.

– Нарушив правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, подсудимый перегнал маломерное судно за пределы установленного ему района плавания на удаление более 14 километров от ближайшей береговой линии в неблагоприятные погодные условия. При дальнейшем самостоятельном движении баржи произошло скопление воды на ее грузовой платформе, смещение находящегося на палубе груза, что привело к опрокидыванию судна и гибели капитана и трех пассажиров.

Экс-капитана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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