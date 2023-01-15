В Приморье 15 января сильный ветер и низкие температуры

В воскресенье в регионе холодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 15 января, на погоду в Приморском крае влияет гребень антициклона. Осадков в регионе не ожидается, ветер дует с северо-запада, разгонится в течение дня от умеренного до сильного. В зависимости от района края на столбиках термометров будет -10...-22 градусов. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Во Владивостоке без осадков. На улице температура воздуха от -14 до -16 градусов, однако при сильном ветре, который дует весь день, ощущается на порядок холоднее, прибавляйте еще минус десять. Напоминаем жителям и гостям дальневосточной столицы – в городе на дорогах сохраняется гололедица.

В городе, расположенном на континенте, Уссурийске осадков не ожидается, а ветер умеренный. Температура воздуха, передают синоптики, -14...-16°C.

В приморском городе Находка также осадков не будет, однако день будет сопровождать -8…-10 на столбиках термометров и сильный северный ветер. Дороги местами покрыты тонкой ледяной корочкой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Согласно наблюдениям метеорологов за 1917-2021 годы, погода в приморском центре в этот день холодная. Минимальная температура воздуха в 1922 году составила -28,4°С. Максимальная температура воздуха +0,1°С отмечалась в 1988 году. За весь период наблюдений дождь пролился на город в 2002-м, снег − в 20, метель − в 10, поземок − в 5 случаях, мокрый снег − в 2011 и туман – опять в 2002 году. Наибольшее количество осадков за сутки (31 мм) выпало в 1958-м. Штормовой ветер (28 м/с) регистрировался в 1927 году.

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