Мужчина с палкой совершил дерзкое ограбление магазина во Владивостоке

Ограбление произошло в цветочном магазине. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Неадекват с палкой ограбил цветочный магазин на Волгоградской во Владивостоке. Как рассказали в городской полиции, мужчина забежал в павильон вечером 14 января, начал орать на продавца и требовать деньги. Грабитель выхватил из пакета с выручкой несколько купюр и был таков. Когда ошарашенный торговец пришел в себя, то вызвал правоохранителей и утонил – неизвестный похитил три тысячи рублей.

Специалисты сразу же выписали приметы нападавшего и разослали информацию нарядам наружной службы полиции. В кратчайшие сроки блюстители порядка отыскали 33-летнего приморца. К слову, ранее сидевшего.

– Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, – заявили в ведомстве и добавили, что в отношении задержанного завели уголовное дело по статье о грабеже – части 1 статьи 161 УК РФ. Теперь ему грозит до четырех лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проверяют – а не причастен ли фигурант к другим преступлениям. Уже после судьбу неадеквата решит суд.

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