Синоптики обещают краю день без осадков. Фото: Архив "КП"

В понедельник, 16 января, Приморье окажется во власти гребня антициклона, который и определит погоду на ближайшие сутки. Синоптики обещают краю день без осадков, в отдельных районах региона на дорогах по-прежнему гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный до сильного. Температура воздуха днем от 7 до 24 градусов мороза. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Ветер умеренный северо-западный. Утром во Владивостоке -21°C, в дневные часы до 13...-15°C.

В соседнем Уссурийске также без осадков, но гораздо холоднее утром: -33...-34°C. На дорогах сохраняется гололедица, умеренный ветер возьмет направление с севера. В дневные часы температура воздуха составит 12-14 градусов со знаком минус.

В Находке ненамного, но теплее: днем -8...-10°C, в утренние часы -17°C. Ветер возьмет направление с севера, до сильного. Осадков здесь сегодня не ожидается, переменная облачность.

Кстати, согласно ряду многолетних наблюдений, обычно 16 января погода во Владивостоке была холодной. Температурный минимум был зафиксирован в 1922 году и составил -27,9 °С. Максимальная температура воздуха в +1,9 °С отмечалась в 1921 году.

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