Жителям Приморья, продающим пенсионерам фальшивую икру, грозит штраф

Низкая стоимость продукта привлекала многих покупателей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Уссурийске полиция задержала приморцев, торгующих фальшивой икрой. Как рассказали в пресс-службе УМВД по краю, нарушителям грозит штраф.

Как поделились представители ведомства, в социальных сетях появилось видео, где на Новоникольском шоссе нарушители торговали икрой сомнительного происхождения. Внешне она была похожа на любимый многими деликатес, а его низкая стоимость привлекала многих покупателей, особенно пожилых жителей. Позже выяснилось, что приморцы приобретали имитированный продукт, расфасовывали его по контейнерам в 500 граммов и выдавали за настоящую кетовую.

Продавцами оказались 33-летний мужчина и 38-летняя женщина. За их нарушение сотрудники полиции составили протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). Теперь нарушителям грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Дальнейшим рассмотрением дела займется суд.

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