Фантастическое ДТП во Владивостоке обсуждают в социальных сетях

Все случилось в районе улицы Маковского, 35А. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неприятная история произошла накануне с двумя автомобилистами. «Фантастическое» ДТП теперь бурно обсуждают в приморских социальных сетях. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в районе улицы Маковского, 35А, как раз напротив торгово-развлекательного центра «Седанка Сити». Момент аварии запечатлел видеорегистратор пострадавшего в ДТП автомобиля. На кадрах отчетливо видно, как транспорт движется в сторону Владивостока. Регистратор даже зафиксировал скорость – 68 километров в час.

В какой-то момент с правой стороны на автомобиль буквально «нападает» другой участник движения – кроссовер. Он за секунду до столкновения также двигался по правой крайне полосе и, судя по видео, в пределах разрешенной скорости. Что произошло – доподлинно пока неизвестно, но, по предварительной информации, рулевой авто-виновника наехал на обледеневшую кучу снега. Автомобиль выбросило с занимаемой им полосы, и машина столкнулась с другим участником движения.

По предварительной информации, никто не пострадал. Разбираться в случившемся теперь предстоит компетентным органам.

Между тем, в социальных сетях бурно обсуждают ролик с аварией.

– Там эту глыбу льда реально плохо видно, особенно когда солнце в глаз бьет, глыба занимает почти всю правую полосу. Надо в суд подавать на администрацию, либо компанию которая занимается уборкой снега на данном участке, – пишут пользователи Telegram.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.