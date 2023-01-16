В Приморье восстановили двухполосное движение трассы Кавалерово – Серафимовка

На новую технику планируют потратить 2,5 миллиарда рублей. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье расчистили дорогу Кавалерово – Серафимовка по двум направлениям. Об этом губернатору края Олегу Кожемяко рассказали во время его рабочей поездки в Кавалеровский муниципальный округ.

Как поделился глава Приморья, на восточном побережье усилят работу филиалов «Примавтодора», для этого закупят технику на 2,5 миллиарда рублей: асфальтовые катки, бульдозеры, самосвалы, погрузчики, экскаваторы.

– Содержание дорог должно включать не только грейдирование, но и отсыпку, утрамбовку полотна, очистку водоотводных канав, вырубку деревьев. Этот план будет расписан по каждому филиалу. Нужно вовремя реагировать на все природные катаклизмы в летний и зимний период.

Губернатор также посетил площадку крытого ледового катка в Кавалерово. По словам министра строительства Виталия Блоцкого, к 1 февраля полностью завершится монтаж несущих металлоконструкций, в марте планируется формирование контура, а в августе – объект должен быть закончен на 100%.

Глава Приморья посетил стройплощадку крытого ледового катка в Кавалерово. Фото: Правительство Приморского края

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