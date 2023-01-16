Правительство Приморья предупреждает жителей края об опасных звонках от незнакомцев

Взрослых просят быть осторожными и рассказать об опасности детям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Приморья обратилось к местным жителям с просьбой быть более бдительными, если звонят незнакомы. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе правительства, в разных регионах России неизвестные люди звонят детям, представляются сотрудниками проверяющих компаний и просят включить все электроприборы в доме якобы чтобы узнать, работают они или нет. Один из таких случаев произошел в Казани – подросткам сказали открыть газ в квартире.

Но стоит быть осторожнее, ведь на самом деле это злоумышленники, а включенная долгое время техника может привести к страшным последствиям. Правительство края просит взрослых быть крайне внимательнее, поговорить с детьми и рассказать, чтобы они не доверяли незнакомцам. При подобных звонках или сообщениях необходимо сразу обратиться в полицию.

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