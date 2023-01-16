Что он творит: приморцев напугала боевая техника в районе низководного моста (видео)

Над замерзшим морем летает два вертолета. Фото: принтскрин видео.

Что-то странное происходит около низководного моста во Владивостоке. Над замерзшим морем летают два вертолета (один из них военный Ка-52 «Аллигатор»), собралось много зевак с камерами. В социальные сети попали фото судна на воздушной подушке и автомобиля, которые стоят посреди Амурского залива. По словам очевидцев, на месте снимают художественный фильм.

Чтобы разобраться в ситуации, «КП» обратилась в МЧС края – некоторые уверяли, что один из вертолетов принадлежит именно этому ведомству. Но там сообщили, что задействованная техника – собственность краевой поисково-спасательной службы регионального министерства ГОЧС.

– Мы пока не можем прокомментировать эту ситуацию, ждем, когда поступит информация от людей, которые там задействованы.

Редакция предположила, что эпизод каким-то образом связан с аварией, которая в воскресенье, 15 января, произошла в Уссурийском заливе. Как писала «КП», водители гоняли на скорости по льду и столкнулись автомобилями. «Насколько нам известно, ситуации друг к другу не имеют отношения», – добавили в службе.

Позднее в сети появился еще один ролик уже от участников съемок. Они сидят в автомобиле на льду между двумя летающими судами.

– Ну че, зарубимся, пацаны? – комментирует оператор.

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