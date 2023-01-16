Во Владивостоке запретят сквозной проезд по аварийному мосту на Волжской

Работы планируют завершить до конца апреля. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке 18 января начнется ремонт моста на Волжской, из-за чего на участке ограничат сквозной проезд. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

По словам специалистов управления дорог администрации Владивостока, в минувшие выходные подрядчик выставил дорожные знаки, но пока что они закрыты. Полноценно новая схема движения в районе моста через Вторую речку на Волжской начнет действовать уже 18 января.

Ограничат только сквозной проезд. Аварийный мост демонтируют, а на его месте появится новый. Работы планируют завершить до конца апреля. После этого специалисты займутся улучшением самой Волжской, а также Шуйской. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь до конца августа обновят проезжую часть, благоустроят тротуары и смонтируют освещение.

Дорожники добавили, что на время ремонта моста проехать к предприятиям на Волжской можно со стороны Шуйской или проспекта 100-летия Владивостока.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется благоустройство улицы Толстого, еще 20 территорий обновят на средства городского бюджета и субсидий правительства Приморья.

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