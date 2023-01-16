Бойцы ТОФ и их четвероногий помощник получили подарки от жителей Приморья (видео)

Военнослужащим передали сладости и носки. Фото: принтскрин видео.

Приморские волонтеры группы «Искра» передали бойцам 155-й бригады ТОФ подарки от юных и взрослых жителей края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Спасибо огромное, что не остаетесь равнодушными, помогаете посылками. Победа будет за нами, – поблагодарил волонтеров один из морпехов.

Бойцы поделились видеоотчетом с распаковкой посылок. В коробках с надписью: «ИZ Приморья с любовью» приморцы отправили шоколадки, сгущенное молоко, средства личной гигиены, батарейки и теплые носки.

Кстати, за распаковкой посылок наблюдал пес по кличке Бандит, который ранее также получил свои подарки, мячик и другие игрушки, которыми он не хотел делиться. Как рассказали в пресс-службе Минобороны России, четвероногий помогает нести боеприпасы и охраняет солдат, служит он со своим хозяином с позывным «Ярый». Мужчина подобрал собаку восемь лет назад на стройке, теперь они не разлей вода.

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