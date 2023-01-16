Двое мужчин угрожали зарезать продавца в Приморье

Полиция разыскивает участников инцидента. Фото: принтскрин видео.

Странным поведением отличились посетители одного из магазинов нижнего белья в Уссурийске. Двое мужчин начали не только приставать к продавцу, но и угрожали зарезать молодую девушку. Видеозапись конфликта появилась в telegram-канале @mark2_che. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадры с камеры видеонаблюдения появились в социальных сетях 15 января и вызвали бурную реакцию у жителей города. Предположительно произошло все около 17:30 часов. Двое мужчин зашли в магазин нижнего белья, когда в нем находилась только продавец. Они стали приставать к молодой девушке, выражаться нецензурной бранью, а после и вовсе угрожали зарезать ее. В страхе за свою жизнь жертва хулиганов позвонила своему мужу, чтобы он приехал. Услышав это, злоумышленники поспешили покинуть заведение.

Следует отметить, что причина неадекватного поведения злоумышленников неизвестна. В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что полиция города Уссурийска проводит проверку по факту видеозаписи, опубликованной в социальных сетях:

– По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствие с российским законодательством.

Специалисты устанавливают личности и местонахождение участников инцидента, а также выясняют все детали происшествия.

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