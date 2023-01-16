Тормозное оборудование оказалось неисправным на борту самолета Иркутск-Владивосток во время полета

Самолету удалось приземлиться в Иркутске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ЧП произошло на борту Airbus 319 авиакомпании «ИрАэро». Сработал датчик сигнализации, оказалось, что неисправность кроется в тормозном оборудовании, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно следовало по маршруту Иркутск – Чита – Благовещенск – Владивосток, однако в какой-то момент «завыла» сигнализация. Экипаж незамедлительно вернул самолет в аэропорт вылета в Иркутске – удалось приземлиться без проблем. На борту было 157 человек, включая 6 членов экипажа, 11 детей и подростков. Следователи и криминалисты уже проводят проверку инцидента.

Сам рейс задержали на семь часов, во Владивосток авиасудно попадет лишь к 20 часам 16 января.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о сразу трех ЧП, которые развернулись на борту самолета в дальневосточную столицу. Пассажирам поочередно стало плохо. К счастью, с ними летели два главврача. Подробнее – в материале.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.