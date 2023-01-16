Блогеры из Приморья примут участие в крупнейшем медиафоруме в Санкт-Петебурге

Мероприятие соберет инфлюенсеров со всей страны. Фото: Даниил ОПАРИН

Блогеры, артисты и музыканты из Владивостока полетят на самую крупную Всероссийскую встречу блогеров в Санкт-Петербург. Более 800 инфлюенсеров из 68 регионов соберутся на одной площадке и обсудят тренды медиасферы и перспективы развития, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Масштабный форум развернется в Санкт-Петербурге и «откроет сезон» в мире блогосферы. 24 января девушки и юноши увидят друг друга без камер и экранов смартфонов, чтобы обсудить за круглыми столами тренды, прогнозы и обменяться опытом.

– Это уникальная возможность для наших владивостокских блогеров и артистов познакомиться лично, пообщаться и перенять опыт действующих селебрити– огромная удача! Это 100% разовьет рынок как в блогосфере региона так и шоубизнеса на дальнем востоке в целом, –сказал руководитель студии Insight People во Владивостоке Иван Юрченко.

Всероссийская встреча блогеров приурочена ко Дню российского студенчества 25 января и откроет масштабный СтудФест для всей молодежи страны. Ранее традиция объединения блогеров со всей страны на одной площадке была предложена руководителями продюсерского центра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Где провести зимние выходные и полноценно отдохнуть?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.